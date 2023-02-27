ППО працює: на Чернігівщині збили "Шахід", яким росіяни хотіли атакувати область

Російські військові продовжують атакувати Україну дронами-камікадзе. У низці регіонів лунають повітряні тривоги. На Чернігівщині повідомили про успішну роботу ППО.

Водночас в ОВА закликали не нехтувати безпекою. Пам'ятайте, що під час повітряної тривоги необхідно перебувати в укритті та не покидати його до відбою.

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Над Чернігівщиною збивають "Шахіди"

Де лунають повітряні тривоги

Чернігівська область – з 23:02;

Київ – з 23:19;

Київська область – з 23:20;

Полтавська область – з 23:26;

Житомирська область – з 23:50;

Дніпропетровська область – з 23:54 до 00:41;

Харківська область – з 23:54 до 00:42;

Донецька область – з 23:56 до 00:42;

Черкаська область – з 00:13;

Кіровоградська область – з 00:28;

Рівненська область – з 01:07;

Запорізька область – 01:08 до 01:44;

Хмельницька область – з 01:30.

Глава Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус зауважив , що в області зафіксували "Шахіди". Він закликав мешканців не нехтувати безпекою. Також розповів, що "є успішна робота ППО". Але більше нічого не додав.Глава Офісу Президента Андрій Єрмак також прокоментував дронову атаку у ніч проти 27 лютого. Він зазначив: "Маємо ще цілі в небі, будьте уважні".. В Оперативному командуванні "Північ" підтвердили роботу ППО. У відомстві зауважили, що на Чернігівщині вдалося збити один "Шахід".В ОК "Північ" поділилися ще однією хорошою новиною. Нашим силам ППО вдалося знищити другий іранський дрон. Але вже не уточнили, в якій саме області.В ОК "Північ" потішили ще однією хорошою новиною . Вдалося збити ще один іранський дрон-камікадзе "Шахід".

Хронологія атаки

Посилаючись на моніторинговий канал Monitor ми спробуємо відтворити хронологію цієї атаки дронами.

надійшло повідомлення про те, що через Чернігівщину в напрямку Київщини летять невстановлені повітряні об'єкти.надійшло уточнення. У повідомленні йшлося про те, що це, швидше за все, можуть бути іранські "Шахіди".з'явилося повідомлення про роботу ППО на Київщині.ще одне повідомлення стосувалося зафіксованих повітряних об'єктів: одного над Чорнобилем і ще двох над Чернігівщиною.стало відомо про роботу ППО над Чернігівщиною.ще одне уточнення. У ньому йшлося про те, що у напрямку Коростеня полетів один БпЛА, а ще 3 зафіксовані на правому березі Київського водосховища.зафіксували роботу ППО ще й на Житомирщині.