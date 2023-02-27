ППО працює: на Чернігівщині збили "Шахід", яким росіяни хотіли атакувати область
27 лютого 2023, 00:03Читать новость на русском
Російські військові продовжують атакувати Україну дронами-камікадзе. У низці регіонів лунають повітряні тривоги. На Чернігівщині повідомили про успішну роботу ППО.
Водночас в ОВА закликали не нехтувати безпекою. Пам'ятайте, що під час повітряної тривоги необхідно перебувати в укритті та не покидати його до відбою.
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Над Чернігівщиною збивають "Шахіди"23:58. Глава Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус зауважив, що в області зафіксували "Шахіди". Він закликав мешканців не нехтувати безпекою. Також розповів, що "є успішна робота ППО". Але більше нічого не додав.00:01. Глава Офісу Президента Андрій Єрмак також прокоментував дронову атаку у ніч проти 27 лютого. Він зазначив: "Маємо ще цілі в небі, будьте уважні".00:02. В Оперативному командуванні "Північ" підтвердили роботу ППО. У відомстві зауважили, що на Чернігівщині вдалося збити один "Шахід".00:41. В ОК "Північ" поділилися ще однією хорошою новиною. Нашим силам ППО вдалося знищити другий іранський дрон. Але вже не уточнили, в якій саме області.01:02. В ОК "Північ" потішили ще однією хорошою новиною. Вдалося збити ще один іранський дрон-камікадзе "Шахід".
Де лунають повітряні тривоги
- Чернігівська область – з 23:02;
- Київ – з 23:19;
- Київська область – з 23:20;
- Полтавська область – з 23:26;
- Житомирська область – з 23:50;
- Дніпропетровська область – з 23:54 до 00:41;
- Харківська область – з 23:54 до 00:42;
- Донецька область – з 23:56 до 00:42;
- Черкаська область – з 00:13;
- Кіровоградська область – з 00:28;
- Рівненська область – з 01:07;
- Запорізька область – 01:08 до 01:44;
- Хмельницька область – з 01:30.
Хронологія атаки
Посилаючись на моніторинговий канал Monitor ми спробуємо відтворити хронологію цієї атаки дронами.23:05 надійшло повідомлення про те, що через Чернігівщину в напрямку Київщини летять невстановлені повітряні об'єкти.23:23 надійшло уточнення. У повідомленні йшлося про те, що це, швидше за все, можуть бути іранські "Шахіди".23:31 з'явилося повідомлення про роботу ППО на Київщині.23:37 ще одне повідомлення стосувалося зафіксованих повітряних об'єктів: одного над Чорнобилем і ще двох над Чернігівщиною.23:49 стало відомо про роботу ППО над Чернігівщиною.00:06 ще одне уточнення. У ньому йшлося про те, що у напрямку Коростеня полетів один БпЛА, а ще 3 зафіксовані на правому березі Київського водосховища.00:17 зафіксували роботу ППО ще й на Житомирщині.