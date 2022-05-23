ППО працює: за добу вдалося збити 6 безпілотників та крилату ракету

Протиповітряна оборона України продовжує завдавати нищівних втрат ворогу. За добу вдалося ліквідувати 6 безпілотників та крилату ракету росіян.

Крім ракети та БПЛА, окупанти втратили й 30 бойових броньованих машин. Саме такий підсумок роботи авіації Повітряних Сил та протиповітряної оборони Сухопутних військ ЗСУ за 23 травня.

Зверніть увагу Росія втрачає багато безпілотників, її літаки бояться української ППО, – британська розвідка

Ворог нарощує авіацію довкола кордонів

Українська ударна авіація знищила до 30 бойових броньованих машин ворога (разом із живою силою) саме на Лиманському та Ізюмському напрямку.

Загарбники намагаються вести повітряну розвідку та коригувати вогонь артилерії саме завдяки безпілотникам. Однак тільки роблять "подарунки" Збройним Силам України, адже наша протиповітряна оборона надзвичайно успішно знищує російські БПЛА. Зокрема, саме 23 травня підрозділами протиповітряної оборони Сухопутних військ були уражені:

п'ять "Орлан-10";

один БПЛА типу "Гранат".

Крилату ракету, яка намагалася вдарити по українські території, ліквідували винищувачем.

Водночас у Повітряних Силах ЗС України повідомили, що російські окупаційні війська дещо нарощують авіаційну присутність довкола українських кордонів. Проте вони фактично не входять у повітряний простір, який контролюють українські захисники.

Знищення російської авіації: останні новини

Протягом 20 травня Повітряні сили України знищили 5 ворожих цілей, серед яких: ракета і, ймовірно, вертоліт російської армії. Водночас наша ударна авіація вкотре вдарила по скупченню техніки, живій силі та інших об'єктах окупантів – знищено понад 20 бойових машин.

Попри шалені невдачі росіян у небі (хоч і при кількісній перевазі), окупанти досі стверджують, мовляв, українську авіацію "знищили ще на початку повномасштабної війни". Натомість у Збройних Силах України продовжують показувати кадри ліквідації ворожої авіації.

Про ефективну роботу української ППО заявила і розвідка Великої Британії. За даними британців, окупанти не змогли скористатися перевагою в авіації, яку мали перед початком повномасштабної війни. Натомість зараз ворог втрачає шалену кількість БПЛА, а їхні літаки бояться української ППО.

Крім того, українським військовим "приземляти" авіацію росіян допомагають і цивільні. Так, дідусь у Чернігові з рушниці допоміг "денацифікувати" ворожий винищувач.

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