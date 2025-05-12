Британські системи ППО RAVEN передають Україні: які характеристики комплексу

Наприкінці 2022 року Велика Британія передала Україні сучасні системи протиповітряної оборони RAVEN. Аби розробити концепт системи та передати її для захисту українського неба, знадобилося три місяці.

Про це пише 24 Канал з посиланням на відео Міністерства оборони Великої Британії.

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Що таке система ППО RAVEN

British Forces Broadcasting Service розповідає, що комплекс RAVEN ("крук" українською мовою) розробили за ідеєю Центру авіаційних та космічних військ Королівських Повітряних сил. Для його створення використали доступну вантажну базу Supercat HMT-600. На неї додали можливість встановлювати дві авіаційні ракети малої дальності ASRAAM.

У 2022 році ми передали Україні 8 таких систем RAVEN і направимо ще п’ять таких систем,

– зазначив британський полковник Оллі Тодд.

У відомстві розповідають, що ППО можна керувати як в середині машини, так і віддалено. Система RAVEN ефективна в обороні неба від дронів та крилатих ракет. Також успішним може бути її застосування для збиття літаків чи гелікоптерів.

До України від Великої Британії надійшло понад 400 ракет ASRAAM, вони збивали понад 70% ворожих повітряних цілей.

Одна ракета ASRAAM має загальну вагу 88 кілограмів. Вона може досягати висоти до 15 кілометрів, якщо запускати її з землі, та понад 25 кілометрів, якщо запуск був з літака.

Фахівці ПС співпрацювали з компанією MBDA UK для створення ракет ППО. Також в розробці взяли активну участь працівники Supercat, які виготовляють модульні автомобілі.

У Великій Британії розповіли про систему RAVEN: відео

Велика Британія навчала наших військових

40 військових, які займаються протиповітряною обороною, пройшли навчання та ознайомилися з цією системою. Ці українці стали інструкторами та показали іншим воїнам, як працювати з RAVEN.

До слова, британські системи ППО стали необхідними для України на тлі посилення російських атак, а також через менше постачання американських систем Patriot.

Нагадаємо, Головне управління розвідки показало документальний фільм про українські морські дрони Magura. Бійці також розкрили деталі операцій з цими БпЛА, показали їхню конструкцію та озброєння.