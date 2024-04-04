Усе пішло на Крим: у Рязані майже не залишилося ППО
Джерело:"Атеш"
У російській Рязані практично не залишилося ППО. Про це повідомили агенти "Атеш".
Раніше, агент "Атеш" потрапив в "Науково-виробничий комплекс Пуск". Йому вдалося роздобути низку важливих документів.
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Рязань залишилася з невеликою кількістю ППО
Агенти "Атеш" зі складу зс Росії повідомляють, що стикаються з нестачею систем ППО в Рязанській області. Військове командування шукає можливості щодо забезпечення захисту військових частин,
– йдеться в повідомленні.
Партизанський рух зазначив, що військове керівництво області розуміє, що без засобів ППО вони беззахисні.
В "Атеш" повідомили, що більшість систем були перекинуті на лінію фронту і в Крим. "Це демонструє, що кремлівському керівництву важливіше продовжувати криваву війну аніж захищати свої регіони", – додали в "Атеш".
ППО Рязанської області перевозять до Криму / Фото "Атеш"
Рязань залишилася з невеликою кількістю ППО / Фото "Атеш"
В Рязанській області недостатньо систем ППО / Фото "Атеш"
"Атеш" роздобув документи з грифом "секретно": основне
- Партизан "Атеш" потрапив в "Науково-виробничий комплекс Пуск" і зумів роздобути низку важливих документів.
- Матеріали стосуються комплектуючих російських кораблів. Зокрема, вони містять технічні характеристики оновленого корабельного прицільного приладу "УВ-450-01".
- Цей прилад служить для спостереження та ціленаведення. Він сприяє морським операціям, покращуючи ситуаційну поінформованість та можливості виявлення цілей.
- Агенти повідомили, що здобуту документацію передали Силам оборони.