Цього всього ще дуже мало, – Ігнат про стан української ППО та те, чого дуже бракує

Україна продовжує отримувати від міжнародних партнерів системи ППО. Водночас, підкреслив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, цього всього замало.

В ефірі телемарафону він не лише розповів про реальний стан української ППО. Він ще й назвав складову, якої гостро не вистачає, щоб ефективніше прикривати небо над Україною, передає 24 Канал. І мовиться, як ви вже зрозуміли, не про Patriot, які 19 квітня прибули до нашої держави.

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Які системи ППО основні в Україні

Потрібно розуміти, що Patriot, так, зайшли. Очікуємо ще SAMP-T, IRIS-T. Але цього всього дуже мало. Все одно на сьогодні, як не крути, основою ППО ще залишаються радянські системи і БУК-М1 і С-300, які сьогодні, власне, і відпрацювали на східному напрямку,

– наголосив він.

Водночас він назвав найкращий елемент, якого не вистачає. Мовиться про літаки, які також є частиною ППО, та можуть вирішити багато завдань та прикрити небо від загроз з боку росіян.

Ба більше, він нагадав про важливість авіації під час контрнаступу. За словами Юрія Ігната, без авіаційної підтримки успішно просуватися вперед буде складно. Слід розуміти, що авіація, підкреслив він, – "основна ударна сила, яка може перевернути повністю бойові дії".

Які літаки потрібні Україні

Юрій Ігнат наголосив на тому, що Росія розгорнула на лінії бойового зіткнення, а також на кордоні угруповання зенітно-ракетних військ. Мовиться про системи малого, середнього та великого радіуса дії: БУК, ТОР, Панцир, С-300, С-350, С-400.

За його словами, всі ці установки не дадуть абсолютно жодного шансу літакам, які гіпотетично можуть передати Україні. Він підкреслює, що ці повітряні судна здатні працювати винятково за умов, що повітряний простір контрольований. В інакшому випадку їх знищить ворог.

Ви знаєте, який літак є найбільшим кандидатом, і найімовірнішим, і найкращим на сьогодні. Це питання опрацьовувалося не один місяць, і навіть не один рік, що саме F-16 дійсно може стати тим основним літаком, який прийде на озброєння Повітряних сил,

– підкреслив Ігнат.

Зауважимо, що наразі питання передачі F-16 Україні активно обговорюють. Але поки міжнародні партнери вважають, що воно все ще не на часі. Нагадаємо, що щось подібне ми чули і про HIMARS, і про Patriot, і про Leopard 2. Залишається лише питання: коли саме союзники наважаться зробити і цей важливий крок.