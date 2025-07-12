ППО відбиває атаку БпЛА на Чернівці

Чернівецька область опинилася під атакою дронів уночі 12 липня. У Чернівцях пролунали вибухи.

Про роботу ППО в місті повідомили у Чернівецькій ОВА. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

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Повітряна атака на Чернівецьку область 12 липня: що відомо?

Повітряну тривогу у Чернівецькій області оголосили о 02:39 вночі 12 липня. Тривога на цей час тривала вже майже у всіх областях, бо в українському небі фіксували Повітряні сили велику кількість ударних дронів ворога.

Переважна більшість БпЛА летіла до Львівської, Івано-Франківської та Волинської областей. Про вибухи вже писали з Хмельниччини та Волині.

За кілька хвилин після 3 ранку Чернівецька ОВА повідомила, що є загроза для Чернівців – людям слід ховатися, а по цілях ворога працює Протиповітряна оборона. Місцеві у соцмережах писали про звуки вибухів.

На момент публікації атака триває – треба перебувати у захищених місцях та дочекатися відбою повітряної тривоги.

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