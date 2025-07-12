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24 Канал Новини України ППО відбиває атаку БпЛА на Чернівці
12 липня, 03:09
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ППО відбиває атаку БпЛА на Чернівці

Олесь Друкач
Основні тези
  • Вночі 12 липня Чернівецька область зазнала атаки дронів, у Чернівцях пролунали вибухи.
  • Протиповітряна оборона працює, жителям рекомендовано залишатися в захищених місцях.

Чернівецька область опинилася під атакою дронів уночі 12 липня. У Чернівцях пролунали вибухи.

Про роботу ППО в місті повідомили у Чернівецькій ОВА. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

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Повітряна атака на Чернівецьку область 12 липня: що відомо?

Повітряну тривогу у Чернівецькій області оголосили о 02:39 вночі 12 липня. Тривога на цей час тривала вже майже у всіх областях, бо в українському небі фіксували Повітряні сили  велику кількість ударних дронів ворога. 

Переважна більшість БпЛА летіла до Львівської, Івано-Франківської та Волинської областей. Про вибухи вже писали з Хмельниччини та Волині. 

За кілька хвилин після 3 ранку Чернівецька ОВА повідомила, що є загроза для Чернівців – людям слід ховатися, а по цілях ворога працює Протиповітряна оборона. Місцеві у соцмережах писали про звуки вибухів. 

На момент публікації атака  триває – треба перебувати у захищених місцях та дочекатися відбою повітряної тривоги. 

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.