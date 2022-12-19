ППО збила 2 ворожі гелікоптери, на Запоріжжі у росіян величезні втрати: головне від Генштабу

Сили оборони збили два ворожі гелікоптери та завдали ворогу значних втрат на Запоріжжі. Противник продовжує зазнавати поразки на полі бою.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу 19 грудня. Зазначають, що лише упродовж останніх днів ворог втратив 15 одиниць техніки в Запорізькій області.

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За попередні дні, в районах Бердянська, Токмака та Пологів Запорізької області, знищено склад боєприпасів, близько 15 одиниць військової техніки різного типу та поранено понад 150 військовослужбовців російських окупаційних військ,

– йдеться у повідомленні.

Також наголошують, що сили протиповітряної оборони сьогодні збили два ворожих гелікоптери. Інформацію щодо їх типу наразі уточнюють.

Крім того, підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за поточну добу уразили склад боєприпасів, 2 пункти управління та 2 райони зосередження живої сили противника.

Українська авіація протягом доби завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ і 5 ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів загарбників.

Ворог атакував з повітря

У Генштабі повідомили, що протягом доби противник завдав 1 ракетного удару, а також здійснив близько 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Також ворог застосував 28 іранських ударних безпілотника "Шахед-136", 23 з яких збили Сили оборони України. В результаті ворожих ударів постраждала цивільна інфраструктура та мирне населення. Головне про ситуацію на усіх напрямках фронту На Волинському та Поліському напрямках без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

На Слобожанському напрямку ворог обстріляв з артилерії наші позиції в районах населених пунктів Стрілеча, Глибоке, Вовчанськ та Дворічна Харківської області.

На Куп'янському та Лиманському напрямках противник стріляв по районах Котлярівки, Крохмального і Берестового Харківської області та Стельмахівки, Макіївки, Площанки, Червонопопівки і Діброви на Луганщині.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник продовжує вести штурмові дії, здійснив обстріли з танків, мінометів ствольної та реактивної артилерії по наших позиціях в районах двадцяти п'яти населених пунктів. Серед них – Верхньокам'янське, Берестове, Яковлівка, Соледар, Григорівка, Бахмутське, Бахмут, Часів Яр, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка, Авдіївка, Красногорівка, Мар'їнка та Новомихайлівка Донецької області.