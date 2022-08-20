Повітряні сили ЗСУ знищили ще 3 ворожі безпілотники

20 серпня 2022 , 11:16
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Джерело:

Повітряні сили ЗСУ

За минулу добу Повітряні Сили збили три ворожі БпЛА. Сили ППО зазнали такого успіху на південно-східному напрямку.

Повітряні Сили ЗСУ збили безпілотники росіян оперативно-тактичного рівня. Про це стало відомо з повідомлення на їхній офіційній сторінці.

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Сили ППО знищили три безпілотники росіян

Протягом доби 19 серпня підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України на південно-східному напрямку знищено три російські безпілотники оперативно-тактичного рівня,
– мовиться в повідомленні.

Повітряні сили збили всі 4 ракети, які випустили росіяни на Дніпропетровщину

Сили ППО збили над Дніпропетровщиною 4 ворожі ракети. Тобто усі, які скерували росіяни проти мирного населення. Окупанти намагалися атакувати область ракетами типу "Калібр".

Голова Дніпропетровської ОВА подякував нашим захисникам у лавах Повітряних сил. "Крутий початок суботи від наших військових", – написав Валентин Резніченко.

Загальні втрати ворога станом на 20 серпня

  • особового складу – 44 900 (+200) окупантів;
  • танків – 1907 (+8) одиниць
  • бойових броньованих машин – 4212 (+17) одиниць
  • артилерійських систем – 1018 (+2) одиниць
  • РСЗВ – 266 (+0) одиниць
  • засоби ППО – 141 (+0) одиниця
  • літаків – 234 (+0) одиниці
  • гелікоптерів – 197 (+0) одиниць
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 803 (+8) одиниць
  • крилаті ракети – 190 (+0) одиниць
  • кораблі / катери – 15 (+0) одиниць
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3137 (+7) одиниць
  • спеціальна техніка – 93 (+3) одиниці.

Варто переглянути – оперативна інформація про ситуацію на фронті 20 серпня: відео

 

Автор: Марта Кушка