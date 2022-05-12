Прага добре пам'ятає обличчя "визволителів", – Подоляк подякував Чехії за визнання геноциду

Михайло Подоляк подякував Чехії за визнання злочинів російської армії в Україні геноцидом. Відповідне рішення сенат країни ухвалив 11 травня.

Радник керівника Офісу Президента Подоляк зауважив, що Прага добре пам'ятає 1968 рік. Не забули люди й істинне обличчя так званих "визволителів".

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Чехія визнала злочини російської армії геноцидом українського народу. Дякую за хоробрість називати речі своїми іменами та за іншу істотну допомогу. Історія цього не забуде,

– заявив Подоляк.

Рішення сенату: головне

Чеський сенат засудив жорстоку війну, яку розпочала Росія. В оприлюдненому документі мовиться також про засудження етнічно мотивованих злочинів проти людства. Як моторошні приклади навели масові страти, тортури, зґвалтування, фізичне і психічне насильство, а також – насильницьку депортацію дітей. Сенат наголосив, що такі дії – прояв геноциду українського народу.

Чехія закликала Росію:

негайно вивести війська з усіх окупованих територій України;

поважати міжнародне право;

не блокувати евакуацію цивільного населення.

Окупацію Чехословаччини у 1968 році

СРСР цинічно та криваво окупував Чехословаччину у 1968 році. Тоді о 2 ночі 21 серпня в аеропорту Праги на екстрену посадку зайшов літак АН-12.

Відразу після приземлення з літаків вискочили озброєні військовослужбовці 7-ї повітряно-десантної дивізії СРСР. Вони швидко взяли під контроль аеропорт. Згодом на його території почали приземлятися військово-транспортні літаки. Окупанти вивантажували танки, самохідні гармати, автомобілі.

Ця ніч стала початком операції "Дунай". Війська СРСР вторглися до Чехословацької Соціалістичної Республіки. Метою було:

повалення чехословацького уряду;

припинення реформ "Празької весни".

Місцеві жителі всіляко чинили опір загарбникам. Зокрема, люди виходили на протести та міняли дорожні знаки, аби ускладнити просування ворожих військ. Окрім того, на стінах будинків залишали попередження: "остерігайтеся російських вбивць, вони крадуть годинники та радіо".

Також в історію увійшли написи:

Радянські фашисти";

"Радянські окупанти";

"Окупанти – йдіть додому";

"Йдіть додому – горілки немає";

"Ідіть додому, радянські собаки";

"Російський окупант, ти вбив 17-річну дівчину".

До речі, СтратКом ЗСУ порівняв вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року з окупацією Чехословаччини у 1968 році.

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