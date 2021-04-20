Як було до 1968 року: Прага вимагає зменшити територію посольства Росії

Місцева влада Праги закликала уряд зменшити територію посольства Росії. Мовиться про частину столичного парку Стромовка.

Територія парку фактично належала російським дипломатам з 1968 року. Місцева влада заявила, що Чехія має домовитися з Росією про повернення парку місту.

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Через 53 роки окупація Стромовки Росією має закінчитися,

– заявив староста району №7 Праги Ян Чижинський.

Прага також хоче зменшити кількість місць для паркування, які зарезервовані для посольств. Причиною цього є підозра у причетності російських агентів до вибухів на складі боєприпасів у місті Врбетіце у 2014 році.

Прем'єр-міністр Андрей Бабіш зазначив, що місцевій владі Праги слід передати відповідний документ у чеське міністерство закордонних справ.

Мер Праги Зденик Гржиб підкреслив, що земля є власністю дипломатичної служби. Тому її подальшу долю вирішуватиме уряд. Водночас він підкреслив, що територію використовують не за призначенням.

Чижинський наголосив, що місто не втручається у зовнішню політику.

Мовиться не про зовнішню політику, а про понад мільйон гордих мешканців Праги, яких ми представляємо. Вони мають право хотіти, щоб місто належало людям, а не посольству авторитетної країни, яка ворогує з нами,

– пояснив староста.

Що відомо про Стромовку За даними видання, мовиться про близько пів гектара землі. Під час вторгнення Варшавського договору солдати зайняли Стромовку та використовували парк як базу. Територія посольства Радянського Союзу тоді постійно розширювалася парком. Відхід окупаційних військ у 1990 та 1991 роках нічого не змінив. Тому метою пропонованої резолюції є відновлення затверджених розмірів посольство Росії.

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