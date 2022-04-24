Практично по всій Україні – повітряна тривога: негайно в укриття
24 квітня 2022 , 18:59Читать новость на русском
Практично в усіх областях України виють сирени – оголошено повітряну тривогу. Громадяни повинні негайно пройти в укриття.
Повідомлення про загрозу ракетного удару надійшло близько 19:00 години 24 квітня, пише 24 канал.
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Повітряна тривога в Україні
Повітряну тривогу оголосили практично в усіх областях України. Громадян закликають негайно спустися в укриття. Там слід залишатися до відповідного сигналу про скасування небезпеки.
Варто зазначити, що сирени оповіщення не виють лише на Херсонщині.
Повітряна тривога в Україні 24 квітня / Скриншот карти
Зверніть увагу – що робити, якщо почули звук сирени: дивіться відео