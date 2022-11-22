Розвідники встановили прапор України на державному кордоні з Росією: потужне відео

Захисники України мужньо проганяють ворога з наших земель. Чергове відео їхньої прекрасної роботи появилося у мережі.

Як зазначили у Міноборони України, на державному кордоні з Росією державний прапор встановили розвідники 249-го окремого батальйону 127-ї окремої бригади територіальної оборони Харкова. Трапилося це ще 18 листопада.

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"Нехай росіяни бачать, що це – Україна"

Автор відео зазначив, що захисники з першим снігом відправилися до самого кордону з Росією, щоб встановити державний прапор.

Нехай росіяни бачать, що це земля наша, рідна. Що це – Україна,

– сказав військовий.

Зазначимо, що у відео не повідомляється, де саме відбулася значима подія.

Розвідники встановили прапор на держкордоні з Росією: відео

Прапор над Херсоном

Нещодавно з'явилися також прекрасні фото та відео довгоочікуваного підняття прапора над деокупованим Херсоном. Спершу він з'явився у центрі міста 11 листопада, а вже за декілька днів, 14 листопада, його підняли офіційно Збройні Сили України разом з президентом Володимиром Зеленським.

Тоді на відео, яке опублікував заступник керівника ОП Кирило Тимошенко, можна було побачити, як у Херсоні лунав гімн України, а Зеленський, чиновники місцевої влади та українські захисники поклали руку на серце та спостерігали, як майорить наш прапор.

У Херсоні підняли державний прапор: відео

Контрнаступ ЗСУ: останні новини

Станом на 21 листопада відомо, що росіяни наразі накопичують свої сили поблизу Гуляйполя, щоб провести наступальні дії. Тому ЗСУ потрібно "досить жорстко" розсікати угруповання російських військ на Півдні, вважає Олександр Мусієнко. Це дозволить унеможливити формування ударних з'єднань.

При цьому найслабкіше місце росіян на фронті, на думку ізраїльського експерта, це логістичні шляхи. Він вважає, що наразі найзагрозливішим напрямом для росіян на фронті є "сухопутний коридор" у Крим.

Військовий експерт Петро Черник прокоментував також, що буде з контрнаступом ЗСУ взимку. На його думку, війна не зупиниться, однак все залежатиме від погодних умов.

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