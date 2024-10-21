На Покровському напрямку нібито з'явилися прапори КНДР: реакція ЦПД

У проросійських пабліках викладають фото прапорів Північної Кореї на териконах Донеччини. У ЦПД вже назвали ці світлини пропагандою страху.

В ЦПД вважають, що росіяни будуть максимально розкручувати тему КНДР. А насправді вже відомо, що корейці тікають з позицій, окупанти відловлюють їх і повертають.

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Що слід розуміти про "корейські прапори на Донеччині"

Історія про прапори РФ і КНДР, які росіяни нібито вивісили на Покровському напрямку, є виключно елементом інформаційних операцій. Вони зараз масштабуватимуть тему КНДР і намагатимуться використати її в якості пропаганди страху проти України. Лякатимуть максимально, намагатимуться перекручувати правдиву інформацію про 12 тисяч військових КНДР на території Росії брехнею про сотні тисяч. Військові КНДР дійсно є, і їх готують до війни. Але кількість фіксується не така, яку повідомляють вороги,

– написав Андрій Коваленко.

Він переконаний: саме задля розкачування ситуації росіяни викладатимуть "історії про прапори, незалежно від того, чи вивісили їх десь, чи зафотошопили, і скільки вони провисіли по часу".

Місцем вивішування прапорів загарбники називають Цукурине на Донеччині. Від Цукуриного до Покровська приблизно 23 кілометри.

Прапори Росії і КНДР нібито в Цукуриному / Фото російських телеграм-каналів

Показуємо Цукурине на карті