Збирав засекречені дані для росіян: СБУ затримала експрацівника МВС за роботу на ворога
Джерело:СБУ
СБУ затримала колишнього співробітника МВС. Він збирав дані про військових, щоб передати їх російським окупантам.
В СБУ розповіли, що зрадник для того, щоб показати свою "користь" окупантам, зібрав для них засекречену інформацію про керівництво та кадрових співробітників силових відомств України.
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Зрадник хотів передати окупантам флешку з інформацією про військових
Слідчі встановили, що зловмисник планував особисто передати флешку із засекреченими даними посольству Росії у Будапешті. Проте співробітники СБУ затримали його на пункті пропуску під час спроби перетнути державний кордон.
Після початку повномасштабної війни зрадник жив у Білій Церкві та був активним прибічником "русского мира", Однак він керувався не лише ідеологічними мотивами. Зокрема, ексспівробітник МВС розраховував стати "головним поліцейським" столиці та Київської області у разі окупації.
Ця особа перебувала на прямому контакті із російським диверсантом Ігорем Безлером, а також підтримувала дружні зв'язки з іншими представниками так званої "міліції ДНР",
– повідомили в СБУ.
Саме за їхнім скеруванням затриманий почав збирати засекречені дані про:
- співробітників СБУ та ГУР,
- лідерів руху "Азов",
- військовослужбовців 72-ї окремої механізованої бригади ЗСУ.
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Під час розслідування також встановили, що зловмисник, окрім картотеки українських силовиків, збирав інформацію про важливі об'єкти ЗСУ:
- бази,
- склади,
- арсенали тощо.
Під час обшуків у зрадника знайшли пістолет Макарова, символіку терористичної організації "ДНР" та забороненої в Україні комуністичної партії.
Усі вилучені матеріали скерували на експертизу. Затриманому планують повідомити підозру в державній зраді.Зверніть увагу! Покарання за державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану, – конфіскація майна та 15 років у в'язниці або довічне позбавлення волі.
Дивіться фото затримання зрадника / Фото СБУ
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