Працівник ЗАЕС Швець, якого розстріляли окупанти у його квартирі, вижив та вже одужує

Окупанти раніше розстріляли працівника Запорізької АЕС Сергія Швеця у його квартирі. За життя чоловіка йшла тривала боротьба.

Цю боротьбу Швець виграв, він почав одужувати. Про це повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов.

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Що відомо про стан Швеця

Чоловік проходив інтенсивну терапію в лікарні у Запоріжжі. За словами Орлова, працівник ЗАЕС подолав важливий етап у своєму житті. Стан його здоров’я ще доволі важкий, але вже некритичний.

Попереду на Швеця чекає ще не один місяць лікування та численні операції.

Окупанти розстріляли працівника ЗАЕС

23 травня стало відомо, що російські загарбники увірвалися до квартири Швеця. Окупанти розстріляли чоловіка з автоматичної зброї.

Спочатку зазначали, що Швець отримав численні кульові поранення, які несумісні з життям, він втратив багато крові. Однак згодом лікарі провели 10-годинну операцію, тож з'явилась надія на одужання чоловіка.

Українська розвідка оприлюднила перехоплену розмову окупантів, де вони обговорювали розстріл. Росіяни з'ясували особисті дані Швеця, потім дали наказ знайти його на робочому місці. Його там не було, тому загарбники відправились до місця проживання працівника.

Нагадаємо, що Енергодар перебуває під тимчасовою окупацією ворога. Росіяни зайняли Запорізьку АЕС та тероризують співробітників.

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