Катування і незаконне позбавлення волі: працівникам ТЦК у Самборі повідомили про підозру
Джерело:ДБР
ДБР повідомило про підозру у катуванні та незаконному позбавленні волі двом працівникам Самбірського військкомату. Мовиться про заступника начальника, а також військовослужбовця-водія.
Слідство встановило, що вони незаконно утримували та катували в приміщенні військкомату двох чоловіків. Мовиться про мешканців Харкова та Кривого Рогу.
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Двох чоловіків намагалися примусити пройти ВЛК
"Працівники ДБР повідомили про підозру заступнику начальника одного з відділів Самбірського районного ТЦК та СП, а також військовослужбовцю-водію цього відділу", – повідомили в ДБР.
У ДБР розповіли, що мешканці Харкова та Кривого Рогу намагалися незаконно перетнути кордон і потрапити до Польщі. Їх затримали прикордонники.
Після того, як прикордонники склали протокол про порушення правил перетину держкордону, чоловіків доправили до військкомату для постановки на військовий облік.
У військкоматі обох чоловіків намагались примусити "добровільно" пройти військово-лікарську комісію для подальшої мобілізації, на що вони не погоджувались. Одного з потерпілих утримували в приміщенні військкомату 10 днів, іншого – 7,
– розповіли правоохоронці.
19 вересня, як зазначає ДБР, під "наглядом" керівника військовий-водій побив обох громадян. Одного з потерпілих бив руками та ногами по тілу й обличчю, погрожуючи зброєю. Інший чоловік отримав удар у голову.
20 вересня працівники ДБР повідомили про підозру обом військовослужбовцям.
Побиття чоловіків у ТЦК в Самборі: деталі
- 20 вересня у мережі з'явилося відео, як чоловіки у військовій формі жорстоко б'ють цивільного. У ТЦК Львівської області заявили про службову перевірку й відсторонили військовослужбовців, які були на відео.
- ДБР відкрило кримінальне провадження за фактом знущань. Львівська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону також зареєструвала провадження.
- В Офісі генпрокурора розповіли, що підозрювані завдали постраждалому тілесні ушкодження, а також погрожували зброєю. Також відомо, що працівників ТЦК затримали.