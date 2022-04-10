Працівникам Запорізької АЕС, які героїчно протистоять окупантам, виплатять надбавку

Запорізька АЕС перебуває в окупації. Працівники атомної станції не лише мужньо роблять свою роботу, а й протистоять окупантам.

Запорізька АЕС функціонує навіть в окупації. Це можливо завдяки неймовірно героїчним працівникам, які попри небезпеку виконують свою роботу та відмовляються коритися російським окупантам.

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Надбавка до зарплатні

"Енергоатом" виплатить працівникам ЗАЕС надбавку у розмірі 20% від заробітньої плати. Вона нараховуватиметься з 4 березня – саме в цей день окупанти захопили Енергодар.

Одноразові виплати відбудуться в той самий день, коли вдасться звільнити станцію від окупантів. Працівники ЗАЕС героїчно виконують свою роботу та зуміли запобігти страшній катастрофі, наслідки якої на собі відчув би увесь світ.

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