Працівники ГРУ Росії були у Болгарії, коли там вибухнули склади зі зброєю, – ЗМІ

Співробітники Головного розвідувального управління Росії перебували у Болгарії, коли там трапилася низка вибухів на військових складах. Внаслідок інцидентів загинули 15 людей.
Джерело:"Свободна Европа"
Протягом 2014 року в різних містах Болгарії сталися 4 вибухи на об'єктах, де виробляли зброю та боєприпаси. Журналісти встановили можливий зв'язок із цими інцидентами та російською розвідкою.
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Що трапилося у Болгарії
1 жовтня 2014 року у Горні Лом, що біля кордону з Сербією, внаслідок вибухів загинули 15 людей.
21 березня 2015 року у селищі Іганово сталися вибухи на Вазовському машинобудівному заводі "Сопот" – державному об'єкті, де виробляють протитанкові боєприпаси, зенітні ракети та іншу зброя.
Через три тижні, 14 квітня, на тому ж заводі знову пролунали вибухи. Вони частково зруйнували одну частину великого комплексу. На щастя, в обох випадках обійшлося без постраждалих і загиблих.
Болгарські прокурори розслідували причину вибухів, але звинувачення висунули лише через трагедію у Горні Ломі. Однак вже згодом 4 обвинувачених виправдали. Публічної інформації про те, що сталося з іншими розслідуваннями, немає.
Як з вибухами пов'язані росіяни
За даними видання, орієнтовано у час вибухів на заводі в Іганово щонайменше 6 росіян, яких ідентифікували як агентів ГРУ, регулярно приїжджали та виїжджали з Болгарії.
Крім того, дані про польоти та інформація з GPS показує ще одного ймовірного агента ГРУ, який їхав у Болгарію та виїжджав із неї напередодні дати вибухів 2014 року.
Цей підрозділ також пов'язують зі спробами отруєння болгарського торговця зброєю Еміліана Гебрева, сховища якого знищили вибухами в Чехії. Перше з двох отруєнь трапилося 28 квітня 2015 року – через два тижні після вибуху в Іганово,
– мовиться у повідомленні.
За даними Bellingcat, громадянин Росії Володимир Мойсеєв, який використовував псевдонім "Володимир Попов", подорожував до Болгарії щонайменше чотири рази у 2014 році. Зокрема у березні, вересні, листопаді та грудні, а також один раз у 2015 році. Всі ці поїздки відбувались у дні вибухів.
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До речі, в Чорногорії також розшукують Мойсеєва. Його підозрюють у невдалій спроби перевороту у 2016 році.
Упродовж лютого – квітня 2015 року, щонайменше 6 інших росіян їздили в Болгарію та виїжджали з неї. Серед них були:
- Денис Сергєєв під псевдонімом "Сергій Федотов",
- Сергій Лютенков під іменем "Сергій Павлов".
Вони приїжджали у Софію.
Ще один ймовірний агент Єгор Гордієнко, який використовував псевдонім "Георгій Горшков", прибув у чорноморське місто Бургас приблизно на третій тиждень квітня разом із Сергєєвим.
Присутність обох у Болгарії збіглася з двома раптовими та загадковими хворобами, які ледь не вбили Гебрева. Видання припускає, що його отруїли хімічною зброєю "Новачок".
У лютому 2019 року болгарські слідчі відновили розслідування щодо отруєння Гебрева. Тодішній генпрокурор Сотір Цацаров заявив, що ймовірний російський розвідник, пов'язаний з отруєнням Сергія Скрипаля, перебував у Болгарії в квітні 2015 року.Зверніть увагу! Раніше у Болгарії виникнув скандал з російськими шпигунами. 9 березня у Софії затримали 6 людей за підозрою у шпигунстві на користь Москви. Після цього Болгарія вислала 2 російських дипломатів.