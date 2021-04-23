Працівники ГРУ Росії були у Болгарії, коли там вибухнули склади зі зброєю, – ЗМІ

Співробітники Головного розвідувального управління Росії перебували у Болгарії, коли там трапилася низка вибухів на військових складах. Внаслідок інцидентів загинули 15 людей.

Протягом 2014 року в різних містах Болгарії сталися 4 вибухи на об'єктах, де виробляли зброю та боєприпаси. Журналісти встановили можливий зв'язок із цими інцидентами та російською розвідкою.

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Що трапилося у Болгарії

1 жовтня 2014 року у Горні Лом, що біля кордону з Сербією, внаслідок вибухів загинули 15 людей.

21 березня 2015 року у селищі Іганово сталися вибухи на Вазовському машинобудівному заводі "Сопот" – державному об'єкті, де виробляють протитанкові боєприпаси, зенітні ракети та іншу зброя.

Через три тижні, 14 квітня, на тому ж заводі знову пролунали вибухи. Вони частково зруйнували одну частину великого комплексу. На щастя, в обох випадках обійшлося без постраждалих і загиблих.

Болгарські прокурори розслідували причину вибухів, але звинувачення висунули лише через трагедію у Горні Ломі. Однак вже згодом 4 обвинувачених виправдали. Публічної інформації про те, що сталося з іншими розслідуваннями, немає.

Як з вибухами пов'язані росіяни

За даними видання, орієнтовано у час вибухів на заводі в Іганово щонайменше 6 росіян, яких ідентифікували як агентів ГРУ, регулярно приїжджали та виїжджали з Болгарії.

Крім того, дані про польоти та інформація з GPS показує ще одного ймовірного агента ГРУ, який їхав у Болгарію та виїжджав із неї напередодні дати вибухів 2014 року.

Цей підрозділ також пов'язують зі спробами отруєння болгарського торговця зброєю Еміліана Гебрева, сховища якого знищили вибухами в Чехії. Перше з двох отруєнь трапилося 28 квітня 2015 року – через два тижні після вибуху в Іганово,

– мовиться у повідомленні.

За даними Bellingcat, громадянин Росії Володимир Мойсеєв, який використовував псевдонім "Володимир Попов", подорожував до Болгарії щонайменше чотири рази у 2014 році. Зокрема у березні, вересні, листопаді та грудні, а також один раз у 2015 році. Всі ці поїздки відбувались у дні вибухів.

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До речі, в Чорногорії також розшукують Мойсеєва. Його підозрюють у невдалій спроби перевороту у 2016 році.

Упродовж лютого – квітня 2015 року, щонайменше 6 інших росіян їздили в Болгарію та виїжджали з неї. Серед них були:

Денис Сергєєв під псевдонімом "Сергій Федотов",

Сергій Лютенков під іменем "Сергій Павлов".

Вони приїжджали у Софію.

Ще один ймовірний агент Єгор Гордієнко, який використовував псевдонім "Георгій Горшков", прибув у чорноморське місто Бургас приблизно на третій тиждень квітня разом із Сергєєвим.

Присутність обох у Болгарії збіглася з двома раптовими та загадковими хворобами, які ледь не вбили Гебрева. Видання припускає, що його отруїли хімічною зброєю "Новачок".

У лютому 2019 року болгарські слідчі відновили розслідування щодо отруєння Гебрева. Тодішній генпрокурор Сотір Цацаров заявив, що ймовірний російський розвідник, пов'язаний з отруєнням Сергія Скрипаля, перебував у Болгарії в квітні 2015 року.