Працівники МВС у 2020 році отримали понад 3 мільярди гривень допомоги

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У 2020 році працівники Міністерства внутрішніх справ отримали понад 3,4 мільярда гривень матеріальної допомоги. Ці гроші мали піти на оздоровлення, або на розв'язання соціально-побутових питань.

Джерело:

"Слідство.Інфо"

Про це повідомляє "Слідство.Інфо" з посиланням на департаменту фінансово-облікової політики МВС.

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Достовірно невідомо, скільки працівників МВС отримали матеріальну допомогу торік. Однак у МВС відзвітували, що до їхньої структури загалом входить 360 установ із майже 351 тисячею працівників.

Як пояснили у МВС, критеріїв та принципів надання такої соціально-побутової допомоги закон не передбачає. Співробітнику МВС достатньо подати рапорт, який має затвердити його керівник.

Скандал з головою Нацполіції Ігорем Клименком

"Слідство.Інфо" раніше виявило, що голова Національної поліції Ігор Клименко та 3 його заступники у 2020 році отримали матеріальної допомоги на 425 тисяч гривень.

Матеріальна допомога від Авакова

Водночас керівники Нацполіції, які володіють квартирами, машинами та мільйонними заощадженнями, купували нові джипи та сонячні електростанції. А дозвіл на отримання допомоги надавав особисто міністр Арсен Аваков.