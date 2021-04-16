Працівники МВС у 2020 році отримали понад 3 мільярди гривень допомоги

У 2020 році працівники Міністерства внутрішніх справ отримали понад 3,4 мільярда гривень матеріальної допомоги. Ці гроші мали піти на оздоровлення, або на розв'язання соціально-побутових питань.

Про це повідомляє "Слідство.Інфо" з посиланням на департаменту фінансово-облікової політики МВС.

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Достовірно невідомо, скільки працівників МВС отримали матеріальну допомогу торік. Однак у МВС відзвітували, що до їхньої структури загалом входить 360 установ із майже 351 тисячею працівників.

Як пояснили у МВС, критеріїв та принципів надання такої соціально-побутової допомоги закон не передбачає. Співробітнику МВС достатньо подати рапорт, який має затвердити його керівник.

Скандал з головою Нацполіції Ігорем Клименком

"Слідство.Інфо" раніше виявило, що голова Національної поліції Ігор Клименко та 3 його заступники у 2020 році отримали матеріальної допомоги на 425 тисяч гривень.

Матеріальна допомога від Авакова

Глава Нацполіції Ігор Клименк о у своїй декларації за 2020 рік вказав 122 тисячі гривень матеріальної допомоги "для розв'язання соціально-побутових питань".

о у своїй декларації за 2020 рік вказав 122 тисячі гривень матеріальної допомоги "для розв'язання соціально-побутових питань". Його перший заступник Євген Коваль отримав 111 тисяч гривень, їх він також задекларував.

отримав 111 тисяч гривень, їх він також задекларував. Ще одному заступнику Василю Тетері, який обійняв цю посаду рік тому, виписали 96 тисяч гривень.

Останній Олексій Руденко – задекларував близько 100 тисяч. Щоправда, не вказав, чи допомога стосувалася розв'язання побутових питань, чи чогось іншого.

Водночас керівники Нацполіції, які володіють квартирами, машинами та мільйонними заощадженнями, купували нові джипи та сонячні електростанції. А дозвіл на отримання допомоги надавав особисто міністр Арсен Аваков.