Працівники Revolut створюватимуть свої компанії, – Яценко про користь додатка

Компанія Revolut активно виходить на ринок праці в Україні. Співзасновник фінтех-стартапу Влад Яценко розповів, яку користь додаток може принести пересічному українцю.

Унікальні кар'єрні можливості для українців

Revolut зараз масштабується з міжнародної в глобальну компанію. Про це Яценко розповів у інтерв'ю 24 каналу.

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Наша поточна пропозиція як роботодавця стосується не споживача, а 100 досвідчених інженерів-програмістів, які хочуть розробити новий глобальний супердодаток,

– сказав Яценко.

Він наголосив, що люди, які працюватимуть у Revolut, матимуть унікальний досвід. Деякі співробітники в майбутньому будуть створювати власні технологічні компанії й надавати ще більше робочих місць.

"Ми створюємо робочі місця в Україні, тож ноу-хау залишиться в Україні. Економіка і всі від цього виграють", – зауважив співвласник компанії.

Що відомо про Revolut Це мобільний банківський додаток, який дозволяє відкрити рахунок у будь-якій країні зі свого смартфона та легко отримати всі основні послуги: вигідну конвертацію, зручні платежі, дешеві страховки та кредити. Компанія вийшла і на ринок криптовалюти, що створює охоплення всіх найважливіших фінансових операцій у світі.



Її співзасновниками є українець Влад Яценко та росіянин Микола Сторонський. Штаб-квартира Revolut розташована у Лондоні.

Джерело: Це мобільний банківський додаток, який дозволяє відкрити рахунок у будь-якій країні зі свого смартфона та легко отримати всі основні послуги: вигідну конвертацію, зручні платежі, дешеві страховки та кредити. Компанія вийшла і на ринок криптовалюти, що створює охоплення всіх найважливіших фінансових операцій у світі.Її співзасновниками є українець Влад Яценко та росіянин Микола Сторонський. Штаб-квартира Revolut розташована у Лондоні.Джерело: 24 канал

У липні 2021 року завдяки залученню інвестицій у 800 мільйонів доларів Revolut оцінили у 33 мільярди доларів. Це зробило необанк найбільшою приватною технологічною компанією в історії Великої Британії. У вересні компанія зареєструвала офіційну юридичну особу в Україні.

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