На Чернівеччині працівники ТЦК заштовхували чоловіка в авто: ДБР відкрило провадження
Джерело:Суспільне
У мережі набуло розголосу відео, на якому представники чернівецького центру комплектування заштовхують в автівку чоловіка. Згодом Державне бюро розслідувань взялось за цю справу.
У четвер, 27 липня, речниця управління ДБР у Хмельницькому Катерина Герасімук підтвердила, що правоохоронці відкрили кримінальне провадження щодо працівників одного з чернівецьких ТЦК. Їм загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі.
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Підозри поки немає
Власне, співробітники центру комплектування могли перевищити свої повноваження, про що свідчить відео, яке активно поширюється у мережі. Користувачі стверджують, що цей інцидент трапився у селищі Глибока, що у Чернівецькій області.
Працівники ТЦК заштовхують чоловіка в авто: відео СуспільногоЗверніть увагу! Поки військовим не оголошували про підозру. Наразі тривають слідчі дії.
Варто сказати, що цей скандал уже коментували в Чернівецькому обласному центрі комплектування. Там зазначили, що працівники одного з ТЦК перевіряли, чи має чоловік, герой відео, військово-облікові документи. За їхніми словами, у громадянина їх не було.
У спілкуванні чоловік виявляв агресію, ображав військовослужбовців, засуджував бойові дії проти російських окупантів та мав ознаки алкогольного сп'яніння.
Водночас у ТЦК не відповіли на запитання, чи мають право військовослужбовці когось насильно кудись заштовхувати, однак там наголосили, що проводять перевірку та захист країни є конституційним обов'язком громадян.
Скандали за участі працівників ТЦК
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