Співробітникам ТЦК і ВЛК може загрожувати до 8 років тюрми: у Раді зареєстрували законопроєкт

У Раді зареєстрували законопроєкт, що встановлює кримінальну відповідальність для посадових осіб ТЦК та голів ВЛК за порушення порядку призову. Санкції передбачають позбавлення волі на строк до 8 років.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Верховну Раду.

Важливо Що буде з "обмежено придатними", які не пройдуть ВЛК до 5 лютого – роз'яснення ТЦК

За що пропонують карати ТЦК та голів ВЛК

У Верховній Раді 27 січня зареєстрували законопроєкт №12442 "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо запровадження кримінальної відповідальності за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, вчинені керівниками територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, головами та членами військово-лікарських комісій".

У тексті законопроєкту пропонують доповнити Кримінальний кодекс України новими статтями. Зокрема, мовиться про статті:

3371 "Порушення порядку проведення медичного огляду (військово-лікарської експертизи) для визначення придатності за станом здоров'я до військової служби",

4262 "Порушення військовою службовою особою порядку призову (прийняття) громадян на військову службу".

Крім того, нардепи пропонують розширити перелік суб'єктів корупційного кримінального правопорушення, передбаченого статтею 3685 і включити до нього голів та їхніх заступників, членів та секретарів позаштатних постійних військово-лікарських комісій або лікарсько-льотних комісій.

Так, кримінальну відповідальність пропонують запровадити для голів та членів ВЛК за умисне порушення порядку проведення медичного огляду (військово-лікарської експертизи) для визначення придатності до військової служби, що призвело як до незаконного призову громадян на військову службу, так і до їх ухилення (звільнення) від військової служби. Нардепи пропонують призначати за такий злочин від 3 до 8 років позбавлення волі під час дії воєнного стану.

Також нардепи пропонують карати й співробітників ТЦК за порушення порядку призову громадян на військову службу. Їх також пропонують позбавляти волі на строк від 3 до 8 років.

Як наголосили у Комітеті ВР, прийняття цього законопроєкту дозволить створити правовий механізм для оперативного розслідування фактів порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, вчинені співробітниками ТЦК та членами ВЛК.