Працівників ЗАЕС, які знімалися у пропагандистських роликах, звільнять за колабораціонізм

російські окупанти на ЗАЕС посилили свою огидну пропаганду. Ворог використовує усі можливі способи поширити брехню.

В "Енергоатомі" заявили, що методика окупантів, які оголосили про черговий "вихідний" на ЗАЕС, – незмінна, проста та безхитрісна. Декілька днів тому росіяни завезли до Енергодару велику групу пропагандистів – "шапіто". Вони провели з окупантами нараду у готелі "Аліса".

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Деталі про обстріли та цинічну пропаганду

Вже через годину після "наради" росіяни з мінометів обстріляли промзону ЗАЕС. Ворог гатив з найближчих околиць Енергодару. Це вдалося встановити тому, що звук між пострілом та вибухом становив від 1 до 3 секунд – отже, відстань – від 1 до 3 кілометрів.

Вдарили з "Градів" (за сценарієм провокації – немов би у відповідь на "українські" обстріли промзони) по Нікополю та Марганцю, вбивши й поранивши там кількох мирних українців,

– мовиться у повідомленні.

Наступного дня ватажок окупантів цинічно заявив, що росіяни планують зупинити ЗАЕС нібито через "українські обстріли".

Тим часом російські пропагандисти видали десятки брехливих низькопробних відео. Зокрема, участь у них взяли "чинні працівники станції". В "Енергоатомі" зауважили: "стилістика цих "свідчень" зрежисована в дусі "Астанавитесь!" колишнього президента-втікача Януковича.

Офіційна заява "Енергоатому"

У відповідь на російську маячню "Енергоатом" офіційно заявив, що Україна ніколи не вела, не веде та не вестиме обстрілів на майданчику ЗАЕС та у місті Енергодар. Україна за жодних умов не нехтуватиме ядерною безпекою.

Поодиноких "чинних працівників станції", які взяли участь у ворожих відеопостановах, звільнять за зраду та колабораціонізм.

В "Енергоатомі" вимагають негайно вивести з території ЗАЕС російських військових та ворожу техніку, а також – росатомівських посіпак.

Зеленський про ядерний шантаж на ЗАЕС

Володимир Зеленський під час звернення 19 серпня вкотре відреагував на ядерний шантаж росіян на ЗАЕС. Літо 2022 року може назавжди увійти в історію як трагедія.

"Якщо російський шантаж радіацією продовжиться, то це літо може увійти в історію різних європейських країн як одне з найбільш трагічних за весь час", – заявив президент.

Він додав, що наразі вже опрацьовують конкретні деталі місії, яка має бути відправлена на ЗАЕС.

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