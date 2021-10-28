Працюватимуть не гірше британського суду, – Шабунін про страх Феміди перед реформою
Джерело:24 канал
Найімовірніше, що восени 2022 року в Україні буде очищена судова система. Лише за 3 осінні місяці Вища рада правосуддя може звільнити усіх суддів Печерського суду та Окружного адмінсуду Києва, якщо його до того часу не ліквідують.
Таку думку висловив голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін в ефірі авторської програми Сергія Лещенка "Що це було?" на 24 каналі. За його словами, суддівська мафія злякається вже після перших рішень очищеної ВРП.
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"Як тільки ВРП прийме перші рішення по суддівській мафії, я вам гарантую, що уся система почне працювати "по останній букві закону". Вони розумітимуть, що за будь-яке відхилення від закону моментально вилетять, а потім ще й сядуть у тюрму", – пояснив активіст.
Він запевнив, що судді добре розуміють, як відповідатимуть за свої злочини.
Наші судді не дурні. Так хитро обходити закон – треба мати клепку в головах. Як тільки побачать, що їх можуть викинути на смітник, судитимуть не гірше британського суду, побачите.
Шабунін про очищення ВРП в ефірі програми "Що це було?": дивіться відео
Блокування судової реформи: що відбувалось
- Суддівська мафія блокувала старт реформи майже 2 місяці.
- Річ у тім, що очищувати Вищу раду правосуддя має новостворена Етична рада. До неї Рада суддів мала обрати своїх представників.
- Блокували процес дуже легко – просто не висували своїх кандидатів. Водночас міжнародні партнери своїх представників обрали одразу.
- Все ж 23 жовтня судді здалися, висунувши своїх осіб.
- У ЦПК впевнені – тепер у суддів точно немає шансів блокувати процес.