Працюємо, пишаємося, і всіх переможемо, – Зеленський показав круте відео зі свого робочого місця

17 квітня 2022 , 00:17
Читать новость на русском

Джерело:

Володимир Зеленський в інстаграмі

Володимир Зеленський вкотре підтвердив, що перебуває у Києві. Президент – на Банкові – на своєму робочому місці.

Як доказ, глава держави ввечері суботи 16 квітня оприлюднив відеозапис зі свого кабінету. Він привітав український народ і сказав декілька потужних слів.

Читайте також В України є майбутнє – це точно, – Зеленський розповів про проєкт відбудови держави

52 день. Ми міцні. Працюємо. Любимо. Дякуємо. Пишаємося. І всіх переможемо,
– зазанчив Володимир Зеленский.

 

Автор: Олег Васьків