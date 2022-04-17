Працюємо, пишаємося, і всіх переможемо, – Зеленський показав круте відео зі свого робочого місця

Володимир Зеленський вкотре підтвердив, що перебуває у Києві. Президент – на Банкові – на своєму робочому місці.

Як доказ, глава держави ввечері суботи 16 квітня оприлюднив відеозапис зі свого кабінету. Він привітав український народ і сказав декілька потужних слів.

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52 день. Ми міцні. Працюємо. Любимо. Дякуємо. Пишаємося. І всіх переможемо,

– зазанчив Володимир Зеленский.