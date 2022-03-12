Працюємо з європейцями щодо санкцій та вступу України до ЄС, – Зеленський
12 березня 2022 , 13:36Читать новость на русском
Володимир Зеленський розповів, що зараз з Європою працюють за двома напрямками. Це вступ України до ЄС та нові антиросійські санкції.
Президент зазначив, що з Єврокомісією узгоджують всі процедури для вступу в ЄС.
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Санкційний напрямок теж пріоритетний. За словами Зеленського, очікують новий пакет санкції проти Росії, аби спонукати агресора до миру.
Щоб там зрозуміли: їхня економіка просто не переживе цю війну,
– наголосив глава держави.
Дивіться відеозвернення Зеленського: