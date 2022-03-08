Працюйте з ранку до ночі, – лікарка порадила, як боротися з тривогою

З початком російської агресії українцям доводиться кожного дня зазнавати стресу. Перемагати тривогу правильно виходить не усім.

В ефірі 24 каналу сімейна лікарка Анастасія Ходан розповіла, як боротися з тривогою. Вона вважає, що дуже допомагає робота.

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Боротьба з тривогою

Ходан закликала працювати, як це було і до війни.

Встаєте зранку, працюєте до ночі – робите те, що можете. Вночі приходите виснажені, лягаєте спати і немає тривоги,

– пояснила лікарка.

"Також можемо застосувати методику відкладеної тривоги. Як казала Скарлетт О'Хара: "Подумаю про це завтра". Ми подумаємо про це після війни", – додала вона.

Як реагувати на сирени

Ходан порадила ставитись до сирен, як до повсякденного "ритуалу".

Зробіть собі схему: завжди вдягайтесь однаково, виходьте однаково і йдіть тим самим маршрутом. Це для того, щоб під час сирени не думати головою, а робити просто на автоматизмі. Анастасія Ходан Сімейна лікарка

Вона нагадала, що існують гарячі лінії психологічної підтримки. Можна також контактувати зі своїми сімейними лікарями.

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