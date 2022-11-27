Працюють 430 пунктів, – Кличко відреагував на закиди щодо проблем з "Пунктами незламності"

У Києві з 530 "Пунктів незламності", роботу яких перевірили народні депутати, 20% виявилися закритими. Пояснити ситуацію поспішив мер Києва Віталій Кличко.

Міський голова Києва наголосив, що станом на 27 листопада у столиці облаштовані та працюють понад 430 пунктів обігріву.

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Як ситуацію у Києві пояснив Кличко

За словами Кличка, у місті планують оперативно розгорнути ще понад 100 пунктів на випадок надзвичайної ситуації. Загалом:

понад 400 генераторів для роботи "Пунктів незламності" забезпечило місто;

ще близько 100 генераторів надали волонтери та благодійні організації;

також незабаром Київ отримає 12 пересувних модульних котелень, які замовило спеціально під пункти обігріву.

Ми робимо в Києві все що можемо для життєзабезпечення столиці, для комфорту її мешканців. В складних умовах. І щоб не відбувалося, продовжимо це робити,

– наголосив він.

Що цьому передувало

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що напередодні "Пункти незламності" перевірили нардепи від президентської партії. Вони відзвітували, що 20% пунктів виявилися закритими.

"За день перевірили близько 360 адрес. Побачили, що багато пунктів самі потребують незламності. Десь просто висить табличка на зачинених дверях, десь не вирішені елементарні питання, десь все повісили на працівників закладів, які з дому приносять чай і печиво для людей", – заявив Арахамія.

Між Арахамією та Кличком спалахнула публічна суперечка

У відповідь на це Кличко обурився, зазначивши, що 26 листопада він сам їздив і перевіряв роботу пунктів обігріву. Там він зустрів народних депутатів і вони у приватній розмові запевнили його, що всі пункти, де вони побували, відкриті і працюють.

"Я не хочу, особливо в нинішній ситуації, вступати в політичні баталії. Це безглуздо. Мені є чим займатися. Це виглядає, м'яко кажучи, негарно. Як для українців, так і для наших іноземних партнерів", – додав Кличко.

Згодом Давид Арахамія написав у телеграмі, що Київ залишається пріоритетною ціллю для ворога. Росіяни будуть далі бити по критичній інфраструктурі, щоб зробити життя в місті нестерпним.

Завдання для усіх нас – створити у Києві точки стабільності, де люди отримають підтримку в критичний момент. Це зробить або влада міста, або ми знайдемо тих, кому не байдуже на 3 мільйони киян. У мене є пропозиція. За тиждень влада міста виправить помилки і ми разом з міським головою підемо на інспекцію. Це буде найкращим доказом того, що ніхто з нас не шукає спекуляцій,

– запропонував він.

Як нардепи інспектували "Пункти незламності": дивіться відео

Додамо, що днями в Україні відкрили вже понад 4 тисячі "Пунктів незламності". Ці пункти мають працювати цілодобово для людей, в яких вдома періодично зникає:

світло,

опалення,

вода,

а також погіршується мобільний зв'язок внаслідок регулярних відключень електроенергії.

"Пункти незламності" облаштовують для того, що у разі тривалого вимкнення електроенергії українці мали змогу погрітися, зарядити свої пристрої та отримати необхідну допомогу.

Важливо – що не так з графіками відключення світла: дивіться відео