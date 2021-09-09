Працюють серйозні хлопці, – українські бійці показали сліди від обстрілу агресора

Проросійські бойовики активно обстрілюють українські позиції. Захисники розповіли, що в найманців є щонайменше 2 тактики, аби завдати українцям якнайбільше шкоди. Ба більше, працюють саме професіонали.

Про це журналістам 24 каналу розповів військовослужбовець Збройних сил України Володимир. Українські армійці впевнені, що це обстріли професійних військових.

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"Попадання з гарним прицілом. Це не просто в людини кілька бойових пусків. Це доказ, що тут працюють серйозні хлопці. Також є ворожі снайпери", – зауважив захисник Володимир.

Подарунки від сепаратистів

Військовослужбовець ЗСУ Юрій наголосив, що від агресора був "приліт" з автоматичного гранатомета АГС-17.

Відповідно граната ВОГ-17 розірвалась і залишила такі подаруночки від сепаратистів,

– зазначив Юрій.



Залишки від гранати / Скриншот з відео

"Вони його витягують не дуже часто, але добре тут пристрілюються. Ми стараємось ходити в засобах захисту, щоб нас не застали несподівано", – додав військовослужбовець.

Підступні тактики

Снайпери обирають підступну тактику – працюють разом з кулеметниками. Ті виманюють українських захисників, даючи у такий спосіб можливість снайперам прицільно по них стріляти.

Інша тактика – навпаки заганяють українців в укриття, а туди стріляють. У відповідь українці, звісно, також відкривають вогонь, аби заспокоїти ворога.

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