Прив'язували до ліжок: омбудсман розповів, як поводилися з людьми у пансіонаті на Хмельниччині

У приватному пансіонаті для літніх людей у Кам'янці-Подільському, що на Хмельниччині, знайшли грубі порушення прав людини. Зокрема, підопічних прив'язували до ліжка.

До таких дій працівники вдавалися задля того, щоб мешканці закладу не могли вийти зі своїх кімнат. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіс омбудсмана України.

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Що відомо про порушення у пансіонаті

Як повідомили в Офісі омбудсмана України, у приватному пансіонаті для людей похилого віку "Промінь життя" виявили низку порушень. За словами Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, моніторингова група в Хмельницькій області повторно прибула з візитом до закладу.

Під час перевірки в пансіонаті перебувало 33 підопічних, а саме 24 жінки та 9 чоловіків. Загалом він розрахований на 35 людей. Лубінець зазначив, що моніторинговій групі вдалося виявити грубі порушення прав людини. Зокрема, 4 підопічних за руки та ноги прив'язували до ліжка, щоб вони не виходили з кімнат.

Окрім цього, за словами омбудсмана, у закладі порушили свободу та недоторканість людини, адже кімнати мешканців пансіонату зачинялися лише ззовні.

Варто зазначити, що там проживало й 5 осіб з розладами психіки. Водночас підопічні, що були прикутими до ліжка, навіть не мали умов для проведення гігієнічних процедур. На додачу до цього. у пансіонаті також виявили незадовільні житлові умови, серед них стіни з пліснявою, брак меблів, кімнати потребують ремонту.

Омбудсман України негайно направив повідомлення в органи поліції для подальшого реагування. Також суб’єкту господарської діяльності скерують офіційні рекомендації щодо усунення виявлених порушень та запобіганню їх повторенню,

– кажуть в Офісі омбудсмана України.

Там зазначають, що права людини є основою свободи, рівності та гідності. А також додають, що їхнє порушення тягне за собою відповідальність.