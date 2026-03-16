Повістку можуть вручити завтрашнім днем: юрист пояснив, що може змінитися в роботі ТЦК

В Україні щонайменше до 4 травня 2026 року триває загальна мобілізація, зважаючи на воєнний стан. Так, військовозобов'язані можуть отримати повістку на службу, цей процес зазнає певних законодавчих змін.

Нововведення в процесі вручення повістки роз'яснив військовий юрист Тарас Боровський в ефірі День.LIVE.

Як регулюється в Україні вручення повісток?

Фахівець розповів, що передбачає новий законопроєкт народного депутата Сергія Гривка про заборону військовим ТЦК силою мобілізувати чоловіків.

За словами юриста, у документі йдеться про те, що представники терцентрів вручатимуть повістку під час особистої зустрічі з громадянином для виклику до центру комплектування, але конкретний строк явки в ньому не вказано.

Тож повістку можуть вручити на завтра чи через кілька днів. При цьому є чітко регульовані зобов'язання громадян.

Якщо особа не з'явиться протягом 14 днів, ТЦК має право скласти постанову про адміністративне порушення, накласти штраф і внести дані до реєстру "Оберіг", який відображається у застосунку Резерв+.

Після цього керівник ТЦК може звернутися до поліції з клопотанням про адміністративне затримання та доставку громадянина до центру. Юрист наголошує, що відповідальність за неявку існує і зараз, а законопроєкт лише деталізує процедуру її реалізації.

До речі, загалом у 2026 році чоловіки можуть отримувати різні види повісток: для уточнення облікових даних, проходження військово-лікарської комісії, мобілізаційне розпорядження або виклик на відправку до війська. Повістки можуть вручати представники ТЦК, місцевих адміністрацій, підприємств, СБУ та інших органів у будь-який час доби – вдома, на роботі, у навчальних закладах або навіть у громадських місцях.

