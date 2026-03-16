Повістку можуть вручити завтрашнім днем: юрист пояснив, що може змінитися в роботі ТЦК
- Законопроєкт Сергія Гривка пропонує заборонити військовим ТЦК силою мобілізувати чоловіків, передбачаючи вручення повістки під час особистої зустрічі без вказаного строку явки.
- У разі неявки протягом 14 днів, ТЦК може накласти штраф, внести дані до реєстру "Оберіг" та звернутися до поліції.
В Україні щонайменше до 4 травня 2026 року триває загальна мобілізація, зважаючи на воєнний стан. Так, військовозобов'язані можуть отримати повістку на службу, цей процес зазнає певних законодавчих змін.
Нововведення в процесі вручення повістки роз'яснив військовий юрист Тарас Боровський в ефірі День.LIVE.
До теми Коли настає кримінальна відповідальність за СЗЧ: у ТЦК дали чітке пояснення
Як регулюється в Україні вручення повісток?
Фахівець розповів, що передбачає новий законопроєкт народного депутата Сергія Гривка про заборону військовим ТЦК силою мобілізувати чоловіків.
За словами юриста, у документі йдеться про те, що представники терцентрів вручатимуть повістку під час особистої зустрічі з громадянином для виклику до центру комплектування, але конкретний строк явки в ньому не вказано.
Тож повістку можуть вручити на завтра чи через кілька днів. При цьому є чітко регульовані зобов'язання громадян.
Якщо особа не з'явиться протягом 14 днів, ТЦК має право скласти постанову про адміністративне порушення, накласти штраф і внести дані до реєстру "Оберіг", який відображається у застосунку Резерв+.
Після цього керівник ТЦК може звернутися до поліції з клопотанням про адміністративне затримання та доставку громадянина до центру. Юрист наголошує, що відповідальність за неявку існує і зараз, а законопроєкт лише деталізує процедуру її реалізації.
До речі, загалом у 2026 році чоловіки можуть отримувати різні види повісток: для уточнення облікових даних, проходження військово-лікарської комісії, мобілізаційне розпорядження або виклик на відправку до війська. Повістки можуть вручати представники ТЦК, місцевих адміністрацій, підприємств, СБУ та інших органів у будь-який час доби – вдома, на роботі, у навчальних закладах або навіть у громадських місцях.
Як коментують проблеми з мобілізацією в Україні?
Історик Ярослав Грицак зазначає, що в Україні зараз порушене відчуття справедливості через нерівномірну мобілізацію. Він наголошує, що під час війни потрібна повна солідарність суспільства. Коли ж окремі групи уникають мобілізації через статус чи гроші, механізм перестає працювати.
Зі свого боку ветеран Микола Мельник в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу підкреслив, що війна – це боротьба ресурсів.
За його словами, ключовим ресурсом залишаються люди, однак Україна стикається з проблемами мобілізації. Він також висловив власну думку щодо того, що потрібно змінити, зокрема в роботі ТЦК.