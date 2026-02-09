ТЦК закликав чоловіків із правом на відстрочку не зволікати: що варто зробити негайно

Деякі категорії чоловіків мають законні підстави на відстрочку від мобілізації. Втім, якщо вона досі не оформлена офіційно, зволікати не варто.

Про це поінформував Вінницький обласний ТКЦ та СП. Там надали алгоритм дій у такій ситуації.

На що треба звернути увагу чоловікам з правом на відстрочку?

Сам факт наявності такого права не означає, що відстрочка автоматично діє – її необхідно підтвердити. Найпростіше це зробити через застосунок "Резерв+", що дозволяє швидко й зручно подати всі дані онлайн, або ж звернувшись до найближчого Центру надання адміністративних послуг.

У разі, якщо відстрочка підлягає автоматичному продовженню, жодних додаткових кроків від вас не потрібно. Так, система оновить інформацію самостійно.

Якщо ж ви оформлюєте відстрочку вперше, обрати можна один із двох варіантів:

подати заяву онлайн через "Резерв+";

звернутися до ЦНАП, зокрема якщо ви не користуєтеся смартфоном чи ваша підстава ще не внесена до цифрових реєстрів.

Водночас важливо перевірити, чи актуальні ваші дані в державних базах, адже за відсутності підтвердження система не зможе автоматично продовжити відстрочку.

До речі, за словами уповноваженого з питань прав людини Дмитра Лубінця, Хмельницька область лідирує за показниками якості мобілізації. Водночас він назвав "антилідера рейтингу".

