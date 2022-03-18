На правому березі ворога відкинули на 70 кілометрів від Києва

Українські військові зупинили ворога на правому березі Дніпра на рубежі 70 кілометрів від столиці.

Про витіснення ворожих військ від столиці доповів заступник начальника штабу командування Сухопутних військ ЗСУ Олександр Грузевич.

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Відтак, російські бойовики не можуть вести вогонь по місту і здатні лише обстрілювати місто ракетами, які українська протиповітряна оборона теж успішно збиває.

По лівому берегу російських загарбників зупинили. На Броварському та Бориспільському напрямках ворог відмовився від наступу,

– йдеться у доповіді військового.

Тож, Збройні сили України укріплюють вже третє, дальнє кільце оборони столиці.

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