Правоохоронці викрили потужний конвертцентр, через який "відмили" понад пів мільярда гривень

Українські правоохоронці викрили та припинили діяльність потужного конвертаційного центру на Полтавщині. Через нього від початку 2021 року вивели "у тінь" щонайменше пів мільярда гривень.

Вдалося з'ясувати, що організували "конверт" жителі Полтави. Раніше вони працювали у Податковій службі.

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Деталі функціонування конвертцентру

Зловмисники допомагали підприємствам ухилятися від сплати податків та конвертували гроші у готівку через проведення фіктивних фінансових операцій.

За матеріалами слідства, конвертаційний центр "обслуговував" компанії аграрної, нафтогазової, хімічної та автотранспортної галузей.

Махінатори використовували низку підконтрольних фіктивних фірм. Через них укладали з компаніями договори купівлі-продажу щодо виконання певних робіт та послуг, які фактично не надавали та не виконували.

Одного зі зловмисників спіймали "на гарячому"

Правоохоронці викрили одного з учасників схеми "на гарячому". Він передавав замовнику виведену "в тінь" готівку – 1,5 мільйона гривень.



Правоохоронці викрили потужний конвертцентр / Фото ДБР

У махінаторів провели обшуки

У межах кримінального провадження правоохоронці провели одночасно 18 обшуків в офісних приміщеннях, місцях проживання фігурантів та банках.

У результаті обшуків вилучили:

готівку – понад 353 тисячі доларів, 54 тисячі євро та 1,7 мільйона гривень;

660 грамів золота у монетах та злитках;

печатки фіктивних підприємств, фінансово-господарську документацію, електронні носії інформації, чорнові записи та інші документи, що підтверджують протиправну діяльність.



У зловмисників знайшли багато готівки / Фото ДБР

Фігурантів підозрюють за кількома статтями

Наразі тривають слідчі дії у межах кримінального провадження. Його розпочали за кількома статтями: відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, ухилення від сплати податків, зборів, зловживання владою або службовим становищем.

У викритті зловмисників, окрім співробітників СБУ, брали участь слідчі Державного бюро розслідувань, керував процесом Офіс генпрокурора.



У схемі брали участь колишні податківці / Фото СБУ

На Полтавщині викрили діяльність конвертаційного центру: відео