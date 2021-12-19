Православна церква України може скасувати або ж послабити піст на Новий рік, – Епіфаній

Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній розповів, що правила посту на Новий рік можуть змінити. Зокрема мовиться про послаблення чи скасування.

Такі зміни можуть запровадити на два дні. Відповідну заяву Епіфаній зробив під час інтерв'ю.

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Епіфаній заявив, що правила посту на Новий рік можуть змінити

Коментуючи питання новорічного застілля, Епіфаній розповів, що справді у новорічну ніч до певної міри є порушення посту.

І ми навіть обговорювали, в деяких помісних православних церквах є традиція, що на ці два дні, на 31 грудня і на 1 січня, церква може послабити піст або взагалі скасувати на два дні. Церква, як любляча мати, вона може діяти поблажливо,

– заявив Епіфаній.

Предстоятель Православної церкви України додав: "Як кожна мати, своїй дитині або дозволяє щось, навіть порушує певні правила, або, навпаки, діє інколи жорстко, згідно акривії, тобто точно згідно з правилами". Митрополит пояснив, що церква:

"в майбутньому може розглянути, якщо це буде соборне загальне рішення, щоб на ці дні, поки ми не перейдемо до новоюліанського календаря, послабити піст , щоб не було порушення;

, щоб не було порушення; бо, є зустріч Нового року, хоча це й не головне, багато хто не святкує цей день, але це є справді проблемою".

Коротко про заяви митрополита Епіфанія

Епіфаній розповів, що українці протягом наступних 10 років можуть перейти на святкування Різдва 25 грудня. Митрополит Київський і всієї України Епіфаній підтримує святкування за григоріанським календарем, проте запевнив – перехід має бути поступовим.

У День Святого Миколая Епіфаній пояснив, що стосунки між батьками та дітьми у цей день не мають будуватися виключно на матеріальних цінностях. Натомість важливими є спілкування, обійми та поцілунки.

Окрім того, митрополит розповів, що Москва прагнула і прагне бути першою у світовому православ’ї. Проте історично, як неодноразово заявляв Вселенський патріарх, це право належить Константинополю.

За григоріанським календарем Різдво святкують 25 грудня – саме тоді закінчується піст. Натомість за юліанським календарем – 7 січня. Саме тому, за ним, Новий рік припадає на піст.