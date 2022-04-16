Правовий захист військових – надважливе питання, – Залужний звернувся до адвокатів

Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Валерій Залужний повідомив, що дуже важливим є правовий захист військовослужбовців ЗСУ.

Валерій Залужний зазначив, що вже адвокати об'єдналися, аби на умовах волонтерства надавати кваліфіковану юридичну допомогу військовослужбовцям та членам їх родин.

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"Первинні юридичні консультації в різних категоріях справ, допомога в підготовці документів для отримання соціальних пільг і гарантій. Кожен військовослужбовець може розраховувати на кваліфікований правовий супровід у цих та інших справах", – розповів Залужний.

Закликаю адвокатів України приєднуватися до волонтерського руху #адвокатиЗСУ. Ви матимете змогу зробити свій внесок у нашу Перемогу, захистивши тих, на чиїх плечах тримається держава,

– повідомив Валерій Залужний.

Контакти для адвокатів-волонтерів

Координатором руху і контактна особа – радник Валерія Залужного з юридичних питань Євгенія Рябека. Телефон: 0681313087, email: Legaladv2022@gmail.com.

Крім того, ініціативу підтримав Міністр юстиції України Денис Малюська. Разом з адвокатами ЗСУ на захисті прав військовослужбовців стоїть розгалужена мережа центрів надання безоплатної правової допомоги по всій території України.

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