Правозахисник назвав 3 найгостріші проблеми на окупованих територіях Сходу

За час "правління" російських загарбників на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей з'явились нові глобальні проблеми, які впливають на життя людей.

Про них розповів правозахисник, співзасновник Інституту стратегічних досліджень і безпеки Павло Лисянський на стрімі ютубу 24 каналу.

Увага Майже всіх примусово мобілізованих на Донбасі вписують як "добровольців", – Лисянський

Найгостріші проблеми на окупованих територіях Сходу

Головна побутова проблема пов'язана із водопостачанням. У більшості містечках просто немає води. Її подають раз на 15 – 25 днів.

"Її вмикають на 2 – 3 години. До багатоповерхівок на 9 поверх помпи не викачують і вода туди не доходить", – повідомив Лисняський.

Так відбувалось постійно під час російської окупації. Однак ці проблеми зараз лише загострились, а водопостачання порушилось. А це тягне за собою й інші проблеми, медичні.

Зокрема, мовиться про відсутність лікарів та медичних препаратів. Тобто там немає лікарів, вони виїхали або працюють ті, яким вже нікуди їхати. Відповідно лікарня не може вдало працювати, коли немає нормального водопостачання.

Іще одна проблема на окупованих територіях сталася коли ввели санкції проти Росії. Тоді погіршився імпорт медичних препаратів, а імпортозаміщення не спрацювало,

– зазначив Лиснянський.

Наприклад, ліків залишилося лише на місяць для таких груп населення:

хворих на ВІЛ;

туберкульоз;

цукровий діабет.

Натомість росіяни намагаються збирати якусь гуманітарну допомогу з Росії і завозити туди лікарів, але туди ніхто не збирається їхати.

Повністю інтерв'ю із Лисянським: дивіться відео

Яка зараз ситуація на фронті