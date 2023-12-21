У Празі евакуюють головну будівлю міської бібліотеки: ЗМІ кажуть, що там може бути бомба

Після стрілянини в університеті Праги з'явилося повідомлення про бомбу в Муніципальній бібліотеці. Людей терміново евакуюють.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що в Муніципальній бібліотеці може бути закладена бомба. Поліція Чехії наразі евакуює головну будівлю.

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У бібліотеці може бути бомба: поліція перекрила вулицю

Згідно з інформацією з соціальних мереж, яку підтверджує джерело чеського агентства e15, поліція зараз евакуює головну будівлю міської бібліотеки в Празі через повідомлення про бомбу.

З міркувань безпеки поліція закрила вулицю Валентинську поруч із будівлею. Більше поліція говорити не хоче і за потреби проводжає пішоходів на інший бік вулиці.

Що передувало