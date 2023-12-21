У Празі евакуюють головну будівлю міської бібліотеки: ЗМІ кажуть, що там може бути бомба

21 грудня 2023, 18:52
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Після стрілянини в університеті Праги з'явилося повідомлення про бомбу в Муніципальній бібліотеці. Людей терміново евакуюють.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що в Муніципальній бібліотеці може бути закладена бомба. Поліція Чехії наразі евакуює головну будівлю.

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У бібліотеці може бути бомба: поліція перекрила вулицю

Згідно з інформацією з соціальних мереж, яку підтверджує джерело чеського агентства e15, поліція зараз евакуює головну будівлю міської бібліотеки в Празі через повідомлення про бомбу.

З міркувань безпеки поліція закрила вулицю Валентинську поруч із будівлею. Більше поліція говорити не хоче і за потреби проводжає пішоходів на інший бік вулиці.

Що передувало

  • Ввечері 21 грудня на філософському факультеті Карлового університету трапилася стрілянина. У швидкій допомозі Праги повідомили, що стрілка було ліквідовано.
  • Наразі відомо про 15 жертв та понад 20 постраждалих.
  • Всю будівлю університету евакуювали.  Вся площа й прилегла територія повністю перекриті.
  • Відомо, що стрілок – Давид Козак, студент філософського факультету.
  • Також у поліції повідомили, що напередодні він вбив ще одну людину, через що його оголосили в розшук.

Автор: Анастасія Кушпіт