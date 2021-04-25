У Празі взяли під варту 3 найманців, що воювали на боці бойовиків на Донбасі, – ЗМІ

У Чехії взяли під варту трьох з п'яти російських найманців, які воювали на Донбасі. Їм висунули звинувачення у тероризмі, участі у терористичній групі, фінансуванні та пропаганді тероризму.
Джерело:Novinky
Про це повідомляють чеські ЗМІ з посиланням на прокурора Вищої прокуратури Праги Мартіна Білого. Серед звинувачених також одна юридична особа.
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Кого взяти під варту:
- Керівника "Об'єднання чехословацьких солдат у резерві світу" Івана Кратохвіла.
- Члена цього об'єднання Мілоша Уржецького.
- Православного священника Івана Гадраву.
На думку суду, утримання під вартою було необхідне, адже підозрювані можуть переховуватись та впливати на інших свідків у справі.Важливо! У ЗМІ повідомляють, що "Об'єднання чехословацьких солдат у резерві миру" збирало кошти для поїздок у зони бойових дій, є інформація про зв'язок організації з російськими спецслужбами. Члени об'єднання часто проводили військові навчання та різко критикували НАТО.
У затриманого священника – проросійська позиція
Щодо затриманого священнослужителя, то Гадраву називають людиною з проросійською орієнтацією. Він управляв общиною при церкві Святого Вацлава, що у Літомержицях. Гадраву активно допомагав людям з залежністю та ув'язненим.
Зазначимо, що рішення суду може оскаржитись підозрюваними.
Що відомо про затримання
- Ймовірних найманців затримали під час великої операції у ніч на 21 квітня.
- Затримали 5 чехів, яких підозрюють у співпраці з бойовиками.
- За даними ЗМІ, підозрюваними керували співробітники російської розвідки з посольства в Празі