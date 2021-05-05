"Делегація Російської терористичної Федерації": в Празі зустріли прихильників політики Кремля

Десятки чеських і словацьких шанувальників російського мотоклубу "Нічні вовки" зустрілися в Празі. Їх зустрічали противники Кремля з плакатами та лялькою голого Володимира Путіна.
Джерело:"Радіо свобода"
Прихильники "вовків" зібрались, щоб відвідати меморіали Червоній армії в Празі. Байкери кожного року збираються на Ольшанському кладовищі.
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Вже на в'їзді в Прагу їх вже чекав напис "Вітаємо делегацію Російської терористичної Федерації". Очікувалося, що до байкерів приєднаються громадяни Росії, проте через пандемію коронавірусу, росіян до Європи не пустили.
Як байкерів зустріли активісти
Противники режиму Кремля також зустрічали байкерів з прапорами ЄС та НАТО, а також кричали "Ганьба!". Крім цього, активісти принесли голу ляльку, яка схожа на президента Росії Володимира Путіна (ту саму, яку використовували під час протесту під посольством Росії у Празі).
"Якби не війна в Україні, якби Путін не став втручатися в чужі країни і нав'язувати там свою політику, я б сидів спокійно вдома і не займався б цим. Однак, коли тиснуть на мене і на мою країну, я змушений реагувати", – пояснив учасник акції протесту Іржі Новотни, чому вирішив приєднатися до акції проти агресивної політики Кремля.
Протест в Празі / Фото "Радіо Свободи"
Були й ті, хто прийшов підтримати байкерів. Кілька десятків людей аплодували та дякували їм. На мотоциклах були російські, радянські та чеські прапори. Також можна було побачити заборонені в Україні георгіївські стрічки.
Прихильники "русского мира" носили георгіївські стрічки та показували непристойності /Фото "Радіо Свободи"
Прихильники "Нічних вовків" / Фото "Радіо Свободи"
На сторінці у фейсбуці Kaputin – Demokraté, zastavme Putina виклали відео, як затримали одного активіста.Увага! "Нічні вовки" неодноразово демонстрували прихильність політиці Кремля. Вони щороку організовують поїздки до Європи, завершуючи свій мотопробіг 9 травня у Берліні. Країни Європи вважають ці поїздки провокацією.