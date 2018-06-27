Представили дуже незвичний "розумний" стіл, який має вбудований комп’ютер

Компанія Cemtrex представила дуже цікаву новинку – розумний стіл Cemtrex SmartDesk, який окрім власне стола складається із трьох моніторів, сканера документів та інших важливих елементів, які потребує сучасний офіс.

Про це повідомляє Yhe Verge.

Кожен із 3 моніторів є сенсорним і має 24 дюйми. Вони підтримують фірмову систему сенсорних жестів, тобто користувачі можуть перегортати зображення та документи за допомогою руху. Всі вони підключені до комп'ютера, що працює на базі Windows.

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Комп’ютер має 8-ядерний Intel Core i7 процесор. Також на столі є порт USB 3.1 Type-C, два USB 3.1 Type-A, два USB 2, аудіороз'єм та інтерфейс Ethernet. Клавіатура інтегрована в стіл разом з трекпадом.

Щоправда, і коштує Cemtrex SmartDesk не мало – 3999 доларів, це аж 104 тисячі гривень.

Унікальний стіл Cemtrex SmartDesk: відео

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