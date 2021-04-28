Представник Росії у ТКГ визнав, що бойовики не є суб'єктом перемовин, – Арестович

На засіданні Тристоронньої контактної групи, яке тривало 6 годин, не змогли домовитися про "великоднє перемир'я". Однак усі сторони погодилися, що воно потрібне, тому надія на його встановлення все ще є. Водночас представник Росії визнав, що бойовики не є суб'єктом перемовин.

Деталі про перебіг та результати засідання ТКГ в ефірі одного із телеканалів розповів речник української делегації Олексій Арестович.

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Сторони погодилися, що перемир'я потрібне

Усі сторони погодилися, що "великоднє перемир'я" на Донбасі потрібне.

Ми його намагалися встановити 6 годин поспіль. Ми не домовилися, бо не узгодили остаточний текст спільної заяви,

– пояснив Арестович.

За словами речника української делегації, днями можливе додаткове засідання ТКГ або підгрупи з питань безпеки, або ж домовленість на рівні політичних радників. Арестович додав, що позитивних новин можна очікувати 29 – 30 квітня. Адже всі сторони погодилися продовжити роботу щодо перемир'я.

Росія про представників бойовиків

Арестович також розповів, що під час переговорів представник Росії визнав, що запрошені Москвою делегати від бойовиків не є суб'єктами переговорного процесу.

Один високопоставлений представник з російської сторони, не говоритиму хто, все-таки є дипломатичний етикет, сказав: ми визнаємо територіальну цілісність України. Ця людина також сказала: мова про "республіки" не йде,

– наголосив спікер української делегації.

Та уточнив, що "цей представник Росії визнав, що збройні формування ОРДЛО й існують, але як суб'єкта переговорів їх немає".

Перемовини ТКГ: що відомо