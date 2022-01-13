Представник США в ОБСЄ закликав готуватися до ескалації з боку Росії

У США заявили, що потрібно готуватися до ймовірної ескалації з боку Росії. Там наголосили, що хоч Вашинтон і надає перевагу переговорам, готуватися треба до будь-який сценаріїв.

Як говорив Байден, у випадку ескалації можуть бути жорсткі санкції. Таку заяву зробив Майкл Карпентер, який представляє США в Організації з безпеки та співробітництва в Європі.

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Світ стурбований намірами Росії

За словами Карпентера, Білий дім сподівається, що переговори з Росією у межах зустрічі з ОБСЄ будуть успішними. Втім, якщо Кремль вдасться до нових агресивних дій, то отримає гідну відповідь у вигляді санкцій.

Я не можу говорити за Росію щодо її намірів, потрібно питати Кремль. Але ми бачимо масивне нарощування російських сил. Десятки тисяч військових на кордоні з Україною,

– зауважив посадовець.

Представник США в ОБСЄ також наголосив, що наміри Москви викликають у міжнародної спільноти чимало запитань. Тож усе, що відбувається зараз, потрібно сприймати серйозно.

Ситуація біля України має бути питанням №1

Карпентер звернув увагу на те, що 13 січня відбулося перше засідання Постійної ради ОБСЄ у 2022 році. Очільник польського МЗС Збігнев Рау, який очолив організацію, запропонував новий безпековий діалог, який охопить ключові виклики. Американський посадовець вважає, що спочатку потрібно говорити про розбіжності, а вже потім думати, "як це полагодити". Цей процес може бути тривалим, але вже є перші кроки у цьому напрямку.

"Ми сподіваємося на діалог. Проте треба перевірити, чи Росія готова долучитися. Перше питання – безпекова ситуація на території України та біля її кордонів", – підкреслив він.

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