Заступник глави Пентагону Елбрідж Колбі під час "Рамштайну" розкритикував удари України по Росії, стверджуючи, що вони не наближають завершення війни. Після цього він достроково покинув засідання. Такі заяви здивували європейських посадовців.

Про це повідомляє видання The Telegraph, передає 24 Канал.

Що відбулося на "Рамштайні"?

Колбі переконував, що українські удари по Росії не мають значної військової цінності та не стримують російський наступ на фронті. При цьому посадовець покинув засідання "Рамштайну" до закритої доповіді міністра оборони України Євгена Хмари. Там, як повідомляють джерела, йшлося про те, чому удари по території Росії є важливими для її стримування.

За однією з версій, Колбі поспішав на літак. Відомо, що після цього на зустрічі Сполучені Штати представляв постійний представник США при НАТО Метью Вітакер.

Європейські союзники були здивовані такими заявами американського посадовця. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус взагалі назвав такі заяви "дурними". Його британський колега Вес Стрітінг підкреслив, що удари по Росії послаблюють можливості окупантів.