Представники ЄС та України обговорили анкету щодо вступу до Євросоюзу, – Маасікас
Джерело:твітер Матті Маасікас
Лідери Європейського Союзу зустрілися з представниками Кабміну України у Києві для обговорення анкети щодо вступу до ЄС.
Про це у твітері написав глава представництва ЄС в Україні Матті Маасікас. Він зазначив, що на ранок 11 квітня він провів низку важливих зустрічей.
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Україна працює над заявкою до вступу в ЄС
В ході візиту України, глава представництва ЄС в Україні встиг побачитися з Ольгою Стефанішиною, представниками Європейської комісії та Кабміну.
Найкращий початок мого першого офіційного робочого дня в Києві. Зустріч із віцепрем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгою Стефанішиною, представниками Європейської комісії з питань добросусідства та розширення, делегації ЄС в Україні та Кабінету Міністрів України,
– написав Маасікас.
Він наголосив, що зараз Єврокомісія разом із представниками України працює цілодобово, аби заповнити анкету за якою Єврокомісія обґрунтує майбутній висновок за заявкою України на членство в ЄС.
Працюємо 24/7 за дорученням Урсули фон дер Ляєн,
– додав Маасікас.
Нагадаємо, що 8 квітня Урсула фон дер Ляєн офіційно передала президенту України Володимиру Зеленському опитувальник для вступу України в ЄС. Згодом заступник голови Офісу Президента Ігор Жовква зазначив, що документ заповнений майже на 70%
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