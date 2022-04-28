Представниця ООН їде у Запоріжжя: готуватиме евакуацію людей з Маріуполя

Координаторка системи ООН в Україн Оснат Лубрані їде до Запоріжжя, щоб підготувати евакуацію людей з заблокованого Маріуполя.

Про поїздку до Запоріжжя для евакуації людей розповіла координаторка системи ООН у своєму твітері.

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За її словами, таке рішення прийняв генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш, який напередодні прибув в Україну для зустрічі з президентом Володимиром Зеленським.

На його прохання я їду в Запоріжжя, щоб підготуватися до обнадійливої евакуації людей з Маріуполя,

– написала вона.

Остан Лубрані запевнила, що ООН повністю готові, щоб допомогти врятувати життя українців.



Зазначимо, що перед візитом в Україну Антоніу Гутерреш навідався до Москви. Під час розмови з Володимиром Путіним 26 квітня йому начебто вдалось домовитись про залучення Червоного Хреста та ООН до евакуації цивільних з Маріуполя.

Окрім того, під час розмови з Володимиром Путіним Гутерреш заявив, що вважає дії Росії щодо України вторгненням. Також генсек ООН запропонував створити контактну групу Україна – ООН – Росія для вирішення гуманітарних питань.

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