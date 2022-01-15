Предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній захворів на коронавірус

15 січня 2022 , 17:10
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Джерело:

сайт ПЦУ

Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній підхопив коронавірус COVID-19. Через це він перебуватиме на самоізоляції.

У Православній церкві уточнили, що Епіфаній отримав позитивний результат тесту на коронавірус. Це сталося у суботу, 15 січня.

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Епіфаній іде на самоізоляцію 

Через хворобу митрополит змушений відправитися на самоізоляцію. Він перебуватиме на амбулаторному лікуванні. Щонайменше упродовж наступного тижня він не буде звершувати богослужінь й не прийматиме відвідувачів. Як почувається Епіфаній та які у нього симптоми – у церкві не уточнили. 

Просимо духовенство та вірних підносити молитви про швидке одужання предстоятеля Православної Церкви України,
– мовиться у повідомленні.  

​Митрополит – вакцинований   

  • Предстоятель ПЦУ –  щеплений проти коронавірусу. Він пройшов повний курс вакцинації ще у 2021 році. Це збільшує шанси на те, що перебіг хвороби у нього буде легким.
  • Раніше Епіфаній закликав українців долучатись до вакцинаційної кампанії. Адже лише у такий спосіб вдасться поступово подолати пандемію. 

Раніше на COVID-19 захворів Варфоломій

Наприкінці грудня позитивний тест на коронавірус отримав 81-річний вселенський патріарх Варфоломій. Через це він був змушений пропустити різдвяні богослужіння. Втім, хворобу патріарх переніс легко. Адже, як і Епіфаній, пройшов повний курс вакцинації проти COVID-19.

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Автор: Ірина Буртик