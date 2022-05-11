Премія Дарвіна їде до Брянська
11 травня 2022 , 18:05Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Антона Павлушка
Під 9-е травня в росіян рясно роздавали ордени та медалі.
Заступник командира брянського ОМОНу (російська абревіатура, українською – загін міліціі особливого призначення – ред.) полковник Андрій Фролєнков отримав Зірку Героя Росії за те, що "проявил отвагу и решимость, когда без единого выстрела взял со своими подчиненными под контроль Чернобыльскую атомную станцию и уберег своих бойцов и офицеров".
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Його ім'я – Фролєнков
У зла та дебілізма є прізвище – це Фролєнков. Навіть оце дебільно зрусифіковане прізвище…
Воєнний злочинець Фролєнков / РосЗМІ
Воно ж навіть не розуміє, що якби щось сталось, то від Чорнобиля до його Брянська дуже маленька відстань – їх накриє першими після нас.
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