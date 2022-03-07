В Австралії закликали Китай вплинути на Росію у закінченні війни

Прем'єр-міністр Австралії зробив нову заяву про російсько-українську війну. Скотт Моррісон закликав Китай негайно вплинути на Росію, щоб масштабна агресія завершилась.

Зокрема, він порівняв російську агресію з Другою світовою війною. Моррісон сказав, що виникла "найнебезпечніша ситуація у сфері безпеки за 80 років".

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Моріссон: Китай має продемонструвати щось більше

Австралійський прем'єр закликав уряд Китаю запровадити жорсткіші санкції проти Кремля, доєднавшись у такий спосіб до всіх. Мовляв, жодна інша країна не зробила б більшого впливу на державу-агресорку, аніж Китай.

Справа Китаю і його лідерів у цей поворотний момент історії продемонструвати більше, аніж слова,

– наголосив Моррісон.

Також, за словами політика, загалом вторгнення Росії стало "тривожним дзвінком" для Європи, а "нова дуга автократії" загрожує всьому світові. Він вважає, що у Москві "вибрали шлях насильства", який прагне змінити світовий порядок.

Зазначимо, що Австралія допомогла Україні у протистоянні війни з Росією фінансами. Зокрема, країна надасть 105 мільйонів доларів на оборону та гуманітарну підтримку. Раніше ж у державі ввели санкції проти Путіна та вищих посадовців Росії.



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