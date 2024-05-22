Прем'єр Британії попросив короля про розпуск парламенту та оголосив дострокові вибори

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак 22 травня підтвердив оголошення дострокових парламентських виборів. Відповідну заяву він озвучив під час екстреного звернення на Даунінг-стрит.

Напередодні британські ЗМІ повідомляли, що Ріші Сунак, як очікується, 22 травня оголосить про рішення призначити дострокові парламентські вибори. На тлі цього голова МЗС Британії Девід Кемерон навіть був змушений перервати візит до Албанії, інформує 24 Канал.

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Сунак оголосив проведення дострокових парламентських виборів

За словами британського очільника уряду, він зустрівся з королем Британії й попросив його про розпуск парламенту. Зауважимо, що це формальна процедура, яка потрібна для оголошення дострокових виборів.

Король задовольнив це прохання,

– заявив прем'єр-міністр Великої Британії.

Під час цього звернення Ріші Сунак також розповів про досягнення його уряду, зокрема звернувши увагу на покращенні економічної ситуації та заходах, здійснених для обмеження нелегальної міграції.

Критично важливий момент для Британії

Водночас чинний очільник британського уряду звинуватив головну опозиційну Лейбористську партію та її лідера Кіра Стармера. Головна проблема полягає у "відсутності плану" керування країною.

Зараз для Британії настав момент обрати своє майбутнє. Вирішити, чи хочемо ми спиратися на досягнутий прогрес, чи ризикуємо повернутися до вихідної точки без плану і впевненості,

– наголосив Сунак.

Однак ЗМІ припускають, що Консервативна партія Британії, яка перебуває при владі, хоче скористатись нинішнім позитивним становищем в економіці на виборах, побоюючись ще більшого падіння рейтингів до осені.

Раніше у Консервативній партії Британії назрівав бунт